Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişi 31.01.2025 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura başvurusunda bulunan sağlık görevlileri, tayin sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2025 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 31.01.2025 Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.