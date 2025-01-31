Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişi 31.01.2025 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura başvurusunda bulunan sağlık görevlileri, tayin sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2025 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 31.01.2025 Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

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Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

KURA ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN YAYIMLANDI?

Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)  üzerinden canlı olarak yayınlandı. Adaylar, isim listesini yayımlanan video üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİNDEN İLAN EDİLECEK

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 4
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 5
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 6
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 7
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