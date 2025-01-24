Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama)

Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin süreci kapsamında başvurular, 31 Aralık 2024 Salı ile 6 Ocak 2025 Pazartesi tarihleri arasında alınmıştı. İller arası atama kurasının gerçekleşmesi ardından il dışı tayin sonuçları açıklandı. Peki, iller arası atama kurası sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama) - 1

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Tercih işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, sonuçları online sistem üzerinden görünütleyip, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını kontrol edebiliyor.

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Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama) - 2

İLLER ARASI KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.01.2025 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edildi. 

KURA SONUCU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama) - 3

KURA SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.01.2025 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir. EKİP üzerinden 24.01.2025 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;

Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.


Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama) - 4

Kura sonucu atanıp yeni görev yerine başlayan personelin Bakanlığımızda kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil talepleri ise; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20.maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunacak personelin bu hususları göz önünde bulundurarak müracaat etmesi hususu önemle rica olunur." denildi.

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