Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama)
Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin süreci kapsamında başvurular, 31 Aralık 2024 Salı ile 6 Ocak 2025 Pazartesi tarihleri arasında alınmıştı. İller arası atama kurasının gerçekleşmesi ardından il dışı tayin sonuçları açıklandı. Peki, iller arası atama kurası sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Tercih işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, sonuçları online sistem üzerinden görünütleyip, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını kontrol edebiliyor.