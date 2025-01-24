Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı (iller arası atama kurası sonuçları sorgulama)

KURA SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.01.2025 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir. EKİP üzerinden 24.01.2025 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır.



Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;



Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.





