Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları için gözler saglik.gov.tr adresine çevrildi. Noter huzurunda 15 Nisan’da gerçekleşen kura çekilişi tamamlandı. Canlı olarak yayınlanan kura çekimini takip edemeyenler ise sonuçların isim listesine odaklandı.Sağlık Bakanlığı tarafından tıpta uzmanlık mevzuatı dikkate alınarak uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları isim listesi 2025 açıklandı mı? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula - 1

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atamalar için tercihler 13 Mart’ta başlarken 19 Mart tarihinde tamamlandı. Bakanlık tarafından 15 Nisan Salı günü kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura çekimiyle birlikte yerleştirmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Kura ekranında adayın adı, soyadı, unvanı, branşı ve yerleştiği birim yer aldı. Uzman tabip, eczacı, tabip, Uzman diş tabibi gibi kadroları tercih eden adaylar ise sonuçlara odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, detaylar…

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Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI? 

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi bugün (15 Nisan) tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi Sağlık Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sonuçları isim listesi şeklinde henüz yayımlanmadı. Yerleştirme yapılan adayların listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. 

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula - 3

KURAYA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edecekleri bilgisi yer aldı.

30 Nisan Çarşamba saat 18.00’e kadar atamaya esas evraklar teslim edilecek. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula - 4

Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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