Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İsim listesi yerleştirme sonucu sorgula
Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları için gözler saglik.gov.tr adresine çevrildi. Noter huzurunda 15 Nisan’da gerçekleşen kura çekilişi tamamlandı. Canlı olarak yayınlanan kura çekimini takip edemeyenler ise sonuçların isim listesine odaklandı.Sağlık Bakanlığı tarafından tıpta uzmanlık mevzuatı dikkate alınarak uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları isim listesi 2025 açıklandı mı? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…
Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atamalar için tercihler 13 Mart’ta başlarken 19 Mart tarihinde tamamlandı. Bakanlık tarafından 15 Nisan Salı günü kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura çekimiyle birlikte yerleştirmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Kura ekranında adayın adı, soyadı, unvanı, branşı ve yerleştiği birim yer aldı. Uzman tabip, eczacı, tabip, Uzman diş tabibi gibi kadroları tercih eden adaylar ise sonuçlara odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, detaylar…