Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini paylaştı
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri, Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takviminin ayrıntıları...
Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusunu yayımladı. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında alındı.