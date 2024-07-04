Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini paylaştı

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri, Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takviminin ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini paylaştı - 1

Sağlık Bakanlığı,  haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusunu yayımladı. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini paylaştı - 2

Takvimde Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihine de yer verildi. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları temmuz ayının son haftası ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini paylaştı - 3

ATAMA KURASI TARİHİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

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