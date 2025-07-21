Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, iller arası yer değiştirme kuraları öne çekildi. Peki, iller arası yer değiştirme kurası ne zaman gerçekleşecek?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura takviminde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 2 gün öne çekildi. Buna göre, iller arası yer değiştirme kurası 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.