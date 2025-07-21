Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, iller arası yer değiştirme kuraları öne çekildi. Peki, iller arası yer değiştirme kurası ne zaman gerçekleşecek?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman? - 1

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura takviminde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 2 gün öne çekildi. Buna göre, iller arası yer değiştirme kurası 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman? - 2

KURA DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Daha önceden 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacağı duyurulan 2025 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasının iki gün öne çekilerek 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle başvuru değerlendirme sonuçları ve hizmet puanları 21 Temmuz 2025 tarihinde açıklanarak, 22 Temmuz 2025 tarihi saat 18’00’e kadar Ekip sistemi üzerinden itirazlar alınacaktır.

Başvurusunu iptal ettirmek isteyenler ise; en geç 24 Temmuz 2025 tarihi saat 18.00’e kadar Ekip sistemi üzerinden başvurularını iptal edebileceklerdir. Söz konusu süreçlere dair takvim güncellenerek yayınlanmıştır.


Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman? - 3

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;

Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.


Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura duyurusu: İller arası yer değiştirme kurası ne zaman? - 4

Kura sonucu atanıp yeni görev yerine başlayan personelin Bakanlığımızda kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil talepleri ise; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20.maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunacak personelin bu hususları göz önünde bulundurarak müracaat etmesi hususu önemle rica olunur." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER