Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Takvime göre, iller arası atama kuraları ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi - 1

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme süreci devam ediyor. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başlamıştı. Başvuru süreci ardından gözler kuralara çevrildi.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi - 2

KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Takvime göre, Sağlık Bakanlığı il dışı yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü yapılacak.

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi - 3

Kuranın Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi - 4

TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tayin sonuçlarının aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilmesi bekleniyor.

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