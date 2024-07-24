Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman? Bakanlık tayin sonuçları için tarih verdi
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Takvime göre, iller arası atama kuraları ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme süreci devam ediyor. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başlamıştı. Başvuru süreci ardından gözler kuralara çevrildi.