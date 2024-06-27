Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı

Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.