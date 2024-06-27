Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları nasıl yapılacak, başvuru süreci ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı - 1

2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı - 2

Yayımlanan takvime göre, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı - 3

Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı - 4

ATANMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

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