Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: 2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları nasıl yapılacak, başvuru süreci ne zaman bitecek?
2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denildi.