Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2025 sonuçları: İŞKUR 2 bin 247 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden yürütülen 2 bin 247 sürekli işçi alımı süreci, binlerce adayın yakın takibinde. Başvuruların 13 Ekim'de tamamlanacak olmasının ardından gözler şimdi Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve sonuç tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılacak kura çekiminin ardından 1948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alınacak. Peki, 2025 yılı Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanacak olan başvuruların ardından bakanlık bünyesine 2 bin 247 işçi alımı yapılacak. Yılın ilk işçi alımında olduğu gibi yapılacak 2. işçi alımı da kura usulüyle belirlenecek. Kura çekiminin yeri, tarihi ve saati de bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, 2025 İŞKUR 2 bin 247 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?