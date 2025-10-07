Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 2025: İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularında son durum, İŞKUR üzerinden kadroların belli olmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel planlaması kapsamında yeni işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR üzerinden 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve tarihleri, iş arayan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte toplam 18 bin alımdan 2 bin 753'ü işçi kadrosuna ayrılmış durumda. Kadro dağılımı da İŞKUR tarafından paylaşılacak listeyle belli olacak. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2 bin 753 işçi alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacak olan başvuruların ardından, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına işçi alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan son işçi alımında temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi kadrolara alım yapılmıştı. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman?

2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 753 işçi alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı.

İŞKUR tarafından illere göre işçi alımı ilanlarını yayımlanmaının ardından adaylar İŞKUR’a kayıt yaptırarak, yeni başvuru yapılabilecek. Yayımlanacak ilanla birlikte alımı yapılacak işçi alımı kadroları da belli olacak.

2 bin 753 işçi alımı ile ilgili ilanın 6 Ekim-10 Ekim tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yılın ilk işçi alımı için 3 bin 658 kişiye kadro açılmıştı. Açılan kadroların ardından bakanlık bünyesinde çalışacak 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapılmıştı.

2 bin 753 işçi alımı için de kadro dağılımının aynı meslek gruplarında yapılması bekleniyor.

