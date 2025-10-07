Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 2025: İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularında son durum, İŞKUR üzerinden kadroların belli olmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel planlaması kapsamında yeni işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR üzerinden 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve tarihleri, iş arayan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte toplam 18 bin alımdan 2 bin 753'ü işçi kadrosuna ayrılmış durumda. Kadro dağılımı da İŞKUR tarafından paylaşılacak listeyle belli olacak. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2 bin 753 işçi alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacak olan başvuruların ardından, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına işçi alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan son işçi alımında temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi kadrolara alım yapılmıştı. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman?