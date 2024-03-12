Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. Kura yöntemiyle belirlenecek alımlar için gözler Sağlık Bakanlığı duyurusundaydı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekimi tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri belli olacak. Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak. Bakanlık, kura çekim sürecinin ayrıntılarını paylaştı.