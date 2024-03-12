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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. Kura yöntemiyle belirlenecek alımlar için gözler Sağlık Bakanlığı duyurusundaydı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekimi tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri belli olacak. Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak. Bakanlık, kura çekim sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak. Noter kurası nisan ayında toplu olarak çekilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? - 3

KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? - 4

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarıyla ilgili açıklama geldi: Taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? - 5

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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