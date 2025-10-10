Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi görürken gözler kura takvimine çevrildi. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı yazılı sınav veya mülakat olmadan doğrudan kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar yerleştirmeye hak kazanacak. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan, başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar…

Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel istihdam edileceğini duyurmuştu. İlk alımlar Mayıs ayı içerisinde tamamlanırken ikinci alımlar için başvuru süreci başladı. Personel alımı başvuruları tamamlanırken İŞKUR üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımında en fazla kadroyu 1.948 ile temizlik görevlisi kadrosuna ayırdı. 572 güvenlik görevlisi (silahsız) ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılaca. Mesleklere göre alımlarda ilk düzeyinde karşılanma yoluna gidilecek. Başvurularda kişilerin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman? İşte, işçi alımı sürecine ilişkin bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru işlemleri 8 Ekim’de başladı. esube.iskur.gov.tr adresinden devam eden başvurular 13 Ekim tarihinde sona erecek. İşçi alımı başvurusu yapacak adaylar elektronik (Online) kullanıcı girişi yaparak işlem yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. 1948 temizlik görevlisi alımı, 572 güvenlik görevlisi alımı, 244 klinik destek elemanı alımı gerçekleştirilecek.

İşçi alımı başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekimi tarihi ayrıca duyurulacak. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu
adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha
sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık
problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

