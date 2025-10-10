Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi görürken gözler kura takvimine çevrildi. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı yazılı sınav veya mülakat olmadan doğrudan kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar yerleştirmeye hak kazanacak. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan, başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar…
Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel istihdam edileceğini duyurmuştu. İlk alımlar Mayıs ayı içerisinde tamamlanırken ikinci alımlar için başvuru süreci başladı. Personel alımı başvuruları tamamlanırken İŞKUR üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımında en fazla kadroyu 1.948 ile temizlik görevlisi kadrosuna ayırdı. 572 güvenlik görevlisi (silahsız) ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılaca. Mesleklere göre alımlarda ilk düzeyinde karşılanma yoluna gidilecek. Başvurularda kişilerin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman? İşte, işçi alımı sürecine ilişkin bilgiler…