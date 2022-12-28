Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2022: İşçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? (Kura sonuçları sorgulama ekranı)

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi içi heyecan dorukta. Personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme işçi alımı kura çekimi geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda işçi alımı kura çekimi bugün ve yarın yapılacak. İşçi alımı yapılacak kura çekiminin hangi iller için yapılacağı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Personel alımı tercihlerinin tamamlanması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasıyla birlikte gündeme işçi alımı kura çekimi geldi. Bakanlıktan yapılan duyuru sonrasında işçi alımı kura çekimi için tarihler belli oldu.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek.
İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)