Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 8 bin işçi alımı için İŞKUR tarafından noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözlerini kura çekimi tarihlerine çevirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında ise kuraların çekileceği tarih belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 1

2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, İŞKUR'a başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2 günde sürecek kura çekimi, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yapılacak 8 bin işçi alımı öncesinde kura çekimi tarihleri de belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını söyledi.

İşçi alımının İŞKUR’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz.

Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi 18-19 Mart'ta ayı içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 4

İŞÇİ ALIMI NOTER KURASIYLA BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 5

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi - 6

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçi sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3 bin 250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3 bin 550

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