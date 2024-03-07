Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı için kuralar ne zaman çekilecek? Gözler İŞKUR kura tarihlerine çevrildi
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 8 bin işçi alımı için İŞKUR tarafından noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözlerini kura çekimi tarihlerine çevirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında ise kuraların çekileceği tarih belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?
2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, İŞKUR'a başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2 günde sürecek kura çekimi, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yapılacak 8 bin işçi alımı öncesinde kura çekimi tarihleri de belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?