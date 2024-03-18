Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi)
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 8 bin işçi alımı için kura tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve ayrıntıları açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
2024 yılı Sağlık Bakanlığı işçi alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmesi amacıyla 8 bin işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunan işçiler, kura sistemiyle atanacak ve mülakat şartı olmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?