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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi)

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 8 bin işçi alımı için kura tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve ayrıntıları açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi) - 1

2024 yılı Sağlık Bakanlığı işçi alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmesi amacıyla 8 bin işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunan işçiler, kura sistemiyle atanacak ve mülakat şartı olmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi) - 2

BAKAN KOCA'DAN İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI

Bolu'da vatandaşlarla sohbet eden Koca, "Nisan'ın 4'ünde çekiliş var. Mülakat filan yok, doğrudan direk atama. Canlı, herkesin görebileceği şekilde, Youtube üzerinden noter huzurunda 8 binin çekilişi olacak." ifadelerini kullandı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, videoyu ise "Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu’da bir baba sevincini paylaştı. Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleriyle paylaştı.

Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi) - 3

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024: 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (İŞKUR canlı kura çekimi) - 4

ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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