Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 2 bin 764 sürekli işçi alımı için süreci başlattı. Başvuruların 8-13 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınmasının ardından gözler şimdi kura çekimi tarihine çevrildi. Binlerce aday, kura çekiminin ne zaman yapılacağını, sonuçların nasıl öğrenileceğini ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi ile ilgili tüm ayrıntılar.



2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesine klinik destek elemanı (hastane), güvenlik görevlisi (silahsız) ve temizlik görevlisi kadrolarından 2 bin 764 işçi alımı yapılacak. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle işçi alımı sonuçları belli olacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?



2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.



İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.



BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.

