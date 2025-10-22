Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.



Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.



Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.