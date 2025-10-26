Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekimi tarihine kilitlendi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler şimdi “Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna çevrilmiş durumda. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde kura takvimi belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte süreçle ilgili son gelişmeler ve kura takvimi.
Sağlık Bakanlığı tarafından farklı şehirlerde bulunan hastaneler, sağlık tesisleri ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden alınan başvurularla tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından, adayların yerleştirme aşamasının ilk adımı olan kura çekimi için geri sayım başladı.