Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekimi tarihine kilitlendi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler şimdi “Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna çevrilmiş durumda. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde kura takvimi belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte süreçle ilgili son gelişmeler ve kura takvimi.

Sağlık Bakanlığı tarafından farklı şehirlerde bulunan hastaneler, sağlık tesisleri ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden alınan başvurularla tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından, adayların yerleştirme aşamasının ilk adımı olan kura çekimi için geri sayım başladı.

Kura çekimi, tüm işçi alımlarında olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, adaylar süreci hem online hem de gerektiğinde canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

