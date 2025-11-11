Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden 13 Ekim'de başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin tarih ve saat bilgisi belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?