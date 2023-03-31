Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2023 İŞKUR 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi)

DEPREM BÖLGESİNE 11 BİN 891 PERSONEL

Bakan Koca deprem bölgesinde de istihdam olacağını belirtti ve açıklamasında şunları söyledi;



"Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir."