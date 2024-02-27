Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2024 işçi alımı için başvurular bugün sona eriyor (İŞKUR işçi alımı kura çekimi tarihi)
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihi başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 23-27 Şubat tarihlerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanacak olan başvuruların ardından tüm gözler 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihlerine çevrilecek. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar kura çekimi sonrasında açıklanacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?
2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri merak edilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçi alımı için kadroların açıklanmasının ardından başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. 27 Şubat'ta sona erecek başvuruların sonrasında ise tüm gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?