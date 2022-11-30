Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları için gözler yhgm.saglik.gov.tr'de

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.