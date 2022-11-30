Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları için gözler yhgm.saglik.gov.tr'de

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.



Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.