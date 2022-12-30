Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tamamlandı: 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama (2022 isim isim kura çekimi sorgulama ekranı)

11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI İÇİN KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."