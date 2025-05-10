Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, 3 bin 658 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvurularını yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs'ta alınmaya başladı. Açıklanan kadrolara başvurular 9 Mayıs'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihlerini duyurdu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında 3 bin 658 işçi alımı için kadro açan Sağlık Bakanlığı'nın başvuruları 9 Mayıs'ta sona erdi. 5 Mayıs'ta İŞKUR başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlayan işçi alımı başvuruları için adaylar kendilerine uygun olan kadrolara başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekiminin ardından 81 ilde işe başlayacak olan personeller belli olacak. İşte ayrıntılar.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 30 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 4

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 5

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA, KAÇ İLDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

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