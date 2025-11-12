Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama iscisonuc.saglik.gov.tr | Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı
12.11.2025 08:38
Son Güncelleme: 13.11.2025 08:06
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarına göre asıl/yedek olarak adaylar belirlendi. Sonuç ekranına iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı ile ulaşılabiliyor. Asıl olarak ilan edilen adaylar ataması yapılan kurumlara belirlenen takvim doğrultusunda gerekli belgeleri iletecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini iletmeyen adayların yerine yedekler çağrılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu sorgulama ekranı…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, isim listesi şeklinde paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik koduna göre gerçekleştirildi. Kura çekimi Aydın’dan başlarken Şanlıurfa ile birlikte son buldu. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasında birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlara göre 1 bin 946 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılacak. Kura çekiminde asıl olarak yer alan adaylar, herhangi bir sınav yapılmadan doğrudan ataması gerçekleştirilecek. Asıl aday sayısı kadar yedek aday kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00’den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da başladı ve sona erdi. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından takip etti.
KURA ÇEKİMİNE HANGİ İLDEN BAŞLANACAK?
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak.
Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
Sağlık Bakanlığı noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucunda yerleştirilen adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde;
TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1 BİN 946
SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572
KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244