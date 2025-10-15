Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sonucu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları için gözler yhgm.saglik.gov.tr adresine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı. Başvurular 13 Ekim tarihi itibariyle sona erdi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, noter huzurunda yapılacak kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Başvuru şartlarını sağlayan ve başvurularını eksiksiz yapan adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, kura çekimine ilişkin son bilgiler…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday İŞKUR üzerinden başvurulara yoğun katılım sağladı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan Sağlık Bakanlığı noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımında farklı bir öğrenim düzeyinden mezun olmak adayların kurada lehine bir öncelik sağlamayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman? İşte, detaylar…