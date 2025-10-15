Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sonucu açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Öncelikli olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.



Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi duyurulmadı. Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.



Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından asil ve yedek adaylar belirlenecek ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden liste halinde duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayında ilan edilmesi ön görülüyor. Kura takvimine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.