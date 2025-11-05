Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Canlı kura tarihi belli oldu
05.11.2025 14:14
Son Güncelleme: 06.11.2025 14:14
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, kura çekimi kasım ayı içerisinde gerçekleşecek, adaylar online sistem üzerinden isim listesini görüntüleyebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlık bünyesinde toplam 2.764 sürekli işçi istihdam edilecek; bunlar arasında 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı bulunuyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.
Ankara'da yapılacak olan Sağlık Bakanlığı canlı kurası sonrası asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandıktan sonra adayların yerleştirildikleri sağlık kurumları belli olacak. Ardından adaylar, teslim etmesi gereken belgelere ilişkin bilgileri ilgili kurumdan alabilecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.