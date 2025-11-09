Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?