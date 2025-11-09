Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
09.11.2025 14:00
Deniz Ogan
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı süreci sürüyor. Temizlik, güvenlik ve klinik destek personeli kadrolarına başvuran adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimini canlı olarak izleyebilecek.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar T.C. kimlik numarası ile iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Bakanlığa bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacak.
YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Belirlenen süre içinde başvuru yapmayan, şartları taşımadığı tespit edilen ya da ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların yerine, yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak. Bu sayede boş kalan kontenjanlar, yedek listede yer alan adaylarla doldurulacak.
BİR AYLIK DENEME SÜRESİ VAR
Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.