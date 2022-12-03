Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: İŞKUR kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında alındı.
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.
11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar bu tarihte sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.
Kura çekiminden adı çıkan adaylar direkt atanmış sayılacaklar ve mülakat aşamasına alınmadan atamalar yapılacak.