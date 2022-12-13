Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığına 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Personel atamalarının gerçekleşmesi ardından gözler işçi alımlarına çevrildi.
Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.