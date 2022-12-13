Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atamalarının tamamlanması, işçi alımı kura çekimini bekleyen adayları da heyecanlandırdı. Kura çekimi bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığına 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Personel atamalarının gerçekleşmesi ardından gözler işçi alımlarına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 3

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN- SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 4

BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER