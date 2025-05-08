Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri 2025: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman?

2025 yılında 3 bin 658 işçi alımı için kadro açan Sağlık Bakanlığı'nın başvuruları sürmeye devam ediyor. 5 Mayıs'ta İŞKUR başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlayan işçi alımı başvuruları için artık son günlere girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrilecek. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekiminin ardından 81 ilde işe başlayacak olan personeller belli olacak. İşte ayrıntılar.