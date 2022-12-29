Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları: Kura sonuçları ve isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 işçi alımı kura çekimi sorgulama)

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura süreci başladı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda işçi alımı kura çekiminin ilk etabı dün başladı, bugün de devam ediyor. Canlı kura çekilişi bugün devam edecek ve sonuçlar bakanlığın resmi adresinden sorgulanabilecek.
T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığa bildirilmişti.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.