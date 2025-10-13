Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 kura tarihi: İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 2 bin 753 sürekli işçi alımı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura çekimi tarihine ve sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Kura usulüyle belirlenecek olan alımlar öncesinde, kura tarihi başvuran adayların gündeminde. İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrasında adaylar, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi ve detaylar…
2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanacak olan başvuruların ardından bakanlık bünyesine 2 bin 753 işçi alımı yapılacak. Yılın ilk işçi alımında olduğu gibi yapılacak 2. işçi alımı da kura usulüyle belirlenecek. Kura çekiminin yeri, tarihi ve saati de bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, 2025 İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?