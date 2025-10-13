Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 kura tarihi: İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 2 bin 753 sürekli işçi alımı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura çekimi tarihine ve sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Kura usulüyle belirlenecek olan alımlar öncesinde, kura tarihi başvuran adayların gündeminde. İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrasında adaylar, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi ve detaylar…

2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanacak olan başvuruların ardından bakanlık bünyesine 2 bin 753 işçi alımı yapılacak. Yılın ilk işçi alımında olduğu gibi yapılacak 2. işçi alımı da kura usulüyle belirlenecek. Kura çekiminin yeri, tarihi ve saati de bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, 2025 İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SONA ERİYOR

8 Ekim'de başlayan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular 13 Ekim'de sona erecek.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. 1948 temizlik görevlisi alımı, 572 güvenlik görevlisi alımı, 244 klinik destek elemanı alımı gerçekleştirilecek. Toplamda 2 bin 753 işçi alımı yapılacak.

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, başvuruların 13 Ekim'de tamamlanacak olmasıyla merak ediliyor. İşçi alımı başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekimi tarihi bakanlık tarafından duyurulacak.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kura sonuçlarının yılın ilk işçi alımında olduğu gibi 2-3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

