Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 2.753 işçi alımı başvuru sürecini tamamladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı başvurusunda bulunan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulaccak. Bunun dışında adaylara yazılı bir tebligat veya bilgilendirme yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday şeklinde ilan edilecek ve kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, kura ve yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman? - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday İŞKUR üzerinden başvurulara yoğun katılım sağladı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan Sağlık Bakanlığı noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımında farklı bir öğrenim düzeyinden mezun olmak adayların kurada lehine bir öncelik sağlamayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Öncelikli olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi duyurulmadı. Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından asil ve yedek adaylar belirlenecek ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden liste halinde duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayında ilan edilmesi ön görülüyor. Kura takvimine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman? - 3

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

Sağlık Bakanlığı daha önceki yıllarda yaptığı işçi alımlarını da benzer şekilde kura çekimi yöntemiyle belirledi. Ataması yapılacak adaylara yazılı veya sözlü olarak bir sınav uygulanmayacak. Adaylar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarında benzer şekilde canlı yayında belirlenmesi bekleniyor. 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman? - 4

ASGARİ ÜCRETLE GÖREVE BAŞLANILACAK

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandıktan sonra adayların yerleştirildikleri sağlık kurumları belli olacak. Ardından adaylar, teslim etmesi gereken belgelere ilişkin bilgileri ilgili kurumdan alabilecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman? - 5

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1.948

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 572

KLİNİK DESTEK ELEMANI 244

DAHA FAZLA GÖSTER