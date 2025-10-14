Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 sorgulama: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 2.753 işçi alımı başvuru sürecini tamamladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı başvurusunda bulunan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulaccak. Bunun dışında adaylara yazılı bir tebligat veya bilgilendirme yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday şeklinde ilan edilecek ve kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, kura ve yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday İŞKUR üzerinden başvurulara yoğun katılım sağladı. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan Sağlık Bakanlığı noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımında farklı bir öğrenim düzeyinden mezun olmak adayların kurada lehine bir öncelik sağlamayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman? İşte, detaylar…