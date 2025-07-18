2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk alımlarda yaklaşık 15 bin personel alımının yanı sıra İŞKUR üzerinden 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirildi. Bakanlık ikinci etap personel alımı için hazırlıklarına başladı. Bakan Memişoğlu takvimle ilgili ayrıntıları duyurdu. . Bakanlık personel alımı başvurusu yapabilmek için genel ve özel şartların yanı sıra eğitim kriterlerinin sağlanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum…

2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? - 1

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve branş dağılımına ilişkin çalışma yapıyor. Alımların hastane, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kurumlarına yapılması bekleniyor. İlk yapılan alımlarda işçi alımı için ayrıca kontenjan ayrılmıştı. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımına başvurular yoğun ilgi görürken 81 ilde alımlar kura çekimiyle belirlendi. Sağlık Bakanlığı personel alımlarını takip edenler ise ikinci alımlarda işçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 yılında işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin gelişmeler…

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2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL 2025 ALIMI NE ZAMAN? 

Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştiriyor. Mayıs ayında toplam 19 bin işçi ve personel alımı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı ilk etap personel alımı 2-8 Mayıs tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla işçi alımı başvuruları ise 5-9 Mayıs tarihlerinde İŞKUR üzerinden alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ikinci etapta yapılacak alımlar için Eylül ayında ilanın yayınlanacağı ve alımların yapılacağını vurguladı.

2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? - 3

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ve personel ihtiyacının olduğu branşları ÖSYM’ye bildirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuz hazırlayacak ve adaylarla paylaşacak.

ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuzda başvuru tarihleri, özel ve genel şartlar ve branş dağılımı yer alacak.

2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPACAK MI? 

Sağlık Bakanlığı ilk etapta yaptığı alımlarda 3 bin 658 işçi alımı için kontenjan ayırmıştı. İkinci alımlarda da benzer şekilde işçi alımı için kontenjan ayrılması bekleniyor. İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR aracılığıya yapılıyor.

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