2025 Sağlık Bakanlığı yeniden işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk alımlarda yaklaşık 15 bin personel alımının yanı sıra İŞKUR üzerinden 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirildi. Bakanlık ikinci etap personel alımı için hazırlıklarına başladı. Bakan Memişoğlu takvimle ilgili ayrıntıları duyurdu. . Bakanlık personel alımı başvurusu yapabilmek için genel ve özel şartların yanı sıra eğitim kriterlerinin sağlanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum…
Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve branş dağılımına ilişkin çalışma yapıyor. Alımların hastane, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kurumlarına yapılması bekleniyor. İlk yapılan alımlarda işçi alımı için ayrıca kontenjan ayrılmıştı. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımına başvurular yoğun ilgi görürken 81 ilde alımlar kura çekimiyle belirlendi. Sağlık Bakanlığı personel alımlarını takip edenler ise ikinci alımlarda işçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 yılında işçi alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin gelişmeler…