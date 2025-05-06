Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 15 bin 342 personel alımı için süreç başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ÖSYM'ye gönderilen KPSS 2025/4 tercih kılavuzu sonrasında alımı yapılacak kadro ve branş dağılımı belli oldu. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?