Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri sürüyor. Bakanlık, 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/4 tercih kılavuzunun ardından adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 15 bin 342 personel alımı için süreç başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ÖSYM'ye gönderilen KPSS 2025/4 tercih kılavuzu sonrasında alımı yapılacak kadro ve branş dağılımı belli oldu. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?