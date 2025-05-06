Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri sürüyor. Bakanlık, 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/4 tercih kılavuzunun ardından adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 15 bin 342 personel alımı için süreç başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ÖSYM'ye gönderilen KPSS 2025/4 tercih kılavuzu sonrasında alımı yapılacak kadro ve branş dağılımı belli oldu. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS 2025/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

8 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.

PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları: 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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