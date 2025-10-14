Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM 15 bin 247 personel alımı atama (tercih) sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için değerlendirme süreci tamamlandı ve KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, 15 bin 247 personelin alınacağı Sağlık Bakanlığı atama sürecine ilişkin tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı. 6 Ekim'de tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alan tercih sonuçları, osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacak. Bakanlık bünyesine sağlık teknikeri, fizyoterapist, avukat, hemşire gibi birçok pozisyon için atama ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları nasıl sorgulanır?