Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM 15 bin 247 personel alımı atama (tercih) sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerine başvuran aday sayısı 241 bin 386 olarak açıklandı.



Tercih yapan lisans mezunu adaylardan 7 bin 611'i, ön lisans adaylarından 6 bin 339'u ve ortaöğretim adaylarından 1297 kişi olmak üzere toplam 15 bin 247 personel alımı yapıldı.