Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu 2025/5: 15 bin 247 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Kadro ve branş dağılımı belli oldu

KPSS ŞARTI ARANACAK

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.



Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınmaya başlayacak.



