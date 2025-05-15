Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu 2025/5: 15 bin 247 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Kadro ve branş dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte adaylar KPSS sonucundan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 15 bin 247 personel alımının 6 bin 445'i hemşire kadrosu olarak ayrılırken sağlık teknikeri, mühendis, adli tıp çalışanı, anestezi, diş protez, ilk ve acil yardım çalışanı gibi pekçok kadroya alım yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, bakanlık bünyesinde görev almak istemeyen sağlık çalışanları ÖSYM üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. KPSS şartı aranan tercihlerde, adaylar KPSS sonucuna göre tercihlerde bulunacak. Avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, ebe, hemşire ve daha birçok pozisyon için alımlar yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?