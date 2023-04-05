Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları 2023: Personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı)

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için tercih işlemleri ÖSYM üzerinden tamamlandı. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.



ÖSYM tarafından açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.