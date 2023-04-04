Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı)

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM üzerinden KPSS/5 tercihleri tamamlandı. 3 Nisan'da sona eren Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih işlemlemleri tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için tercih işlemleri ÖSYM üzerinden tamamlandı. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle;