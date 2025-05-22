Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Kuraya katılacak nihai liste yayımlandı
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi öncesinde tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3.658 işçi alımı süreci büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura çekimi takvimine ve nihai liste sonuçlarına çevrildi. Nihai listenin İŞKUR üzerinden yayımlanmasıyla birlikte kuraya katılacak adaylar belli oldu. Kura çekiminde ismi çıkan adaylar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına yerleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 3.658 sürekli işçi alımı ilanı, Türkiye genelinde binlerce adayın ilgisini çekti. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sıra kura aşamasına geldi. Noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nereden ve nasıl sorgulanır?