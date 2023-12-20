SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında elektronik (online) yapılan Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü sürekli işçi alımı başvurularının ardından, şimdi tüm gözler kura çekimi ve kura sonuçları listesinde olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimine dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacaklarını duyurmuştu. Adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirdiler.