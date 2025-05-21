Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı)

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3.658 işçi alımı süreci büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura çekimi takvimine ve nihai liste sonuçlarına çevrildi. Nihai listenin İŞKUR üzerinden yayımlanmasıyla birlikte kuraya katılacak adaylar belli oldu. Kura çekiminde ismi çıkan adaylar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına yerleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 3.658 sürekli işçi alımı ilanı, Türkiye genelinde binlerce adayın ilgisini çekti. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sıra kura aşamasına geldi. Noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nereden ve nasıl sorgulanır?

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Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 3

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 4

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 5

NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?

Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz:

İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin.

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 6

İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? (Nihai liste sorgulama ekranı) - 7

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kurada ismi çıkan adaylar, evrak teslimi, arşiv araştırması ve sağlık raporu gibi süreçlerden geçecek. Tüm bu aşamaların ardından yerleştirme işlemleri tamamlanarak adaylar işbaşı yapacak.

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