Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak adaylar arasından başarılı olanlar yarışma sınavına davet edilecek. Adaylardan KPSS puanı isteniyor. Yarışma sınavı ise Ankara'da düzenlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi - 1

Müfettiş yardımcısı alımı başvuruları 25 Ağustos günü başlıyor. Sağlık Bakanlığı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Mimarlık ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden alımlar yapacak. Toplamda 35 kişinin alınacağı müfettiş yardımcısı yarışma sınavı ise sözlü olarak gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAPIYOR

Bakanlık tarafından farklı fakülte ve bölümlerden KPSS puanı ile 35 müfettiş yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden 25 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasından yapabilecek.

Yarışma sınavına katılacakların ilanı https://teftis.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuruları olumlu olan adaylarla 22 Eylül-4 Ekim
2025 tarihleri arasınd ön görüşme gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi - 3

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Yarışma sınavı şeklinde olacak uygulama 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı olarak düzenlenecek.

İlk aşaması tüm adayların katılımıyla 12 Ekim 2025 Pazar günü 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci aşaması ise 14 Ekim-24 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS),
aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

d) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş
Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

e) Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.

