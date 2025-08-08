Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak adaylar arasından başarılı olanlar yarışma sınavına davet edilecek. Adaylardan KPSS puanı isteniyor. Yarışma sınavı ise Ankara'da düzenlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?
Müfettiş yardımcısı alımı başvuruları 25 Ağustos günü başlıyor. Sağlık Bakanlığı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Mimarlık ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden alımlar yapacak. Toplamda 35 kişinin alınacağı müfettiş yardımcısı yarışma sınavı ise sözlü olarak gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ayrıntıları...