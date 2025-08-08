Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? Müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve sınav tarihi

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS),

aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

d) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş

Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

e) Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.