Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? Gözler KPSS 2025/5 tercih sonuçlarında
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu 29 Eylül tarihinde yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte adaylar KPSS sonucundan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. 15 bin 247 personel alımının 6 bin 445'i hemşire kadrosu olarak ayrılırken sağlık teknikeri, mühendis, adli tıp çalışanı, anestezi, diş protez, ilk ve acil yardım çalışanı gibi pekçok kadroya alım yapılacak. Tercihlerin 6 Ekim'de tamamlanmasıyla birlikte ise gözler personel alımı tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, bakanlık bünyesinde görev almak istemeyen sağlık çalışanları ÖSYM üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. KPSS şartı aranan tercihlerde, adaylar KPSS sonucuna göre tercihlerde bulunacak. Avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, ebe, hemşire ve daha birçok pozisyon için alımlar yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?