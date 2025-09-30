Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? Gözler KPSS 2025/5 tercih sonuçlarında

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu 29 Eylül tarihinde yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte adaylar KPSS sonucundan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. 15 bin 247 personel alımının 6 bin 445'i hemşire kadrosu olarak ayrılırken sağlık teknikeri, mühendis, adli tıp çalışanı, anestezi, diş protez, ilk ve acil yardım çalışanı gibi pekçok kadroya alım yapılacak. Tercihlerin 6 Ekim'de tamamlanmasıyla birlikte ise gözler personel alımı tercih sonuçlarına çevrilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, bakanlık bünyesinde görev almak istemeyen sağlık çalışanları ÖSYM üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. KPSS şartı aranan tercihlerde, adaylar KPSS sonucuna göre tercihlerde bulunacak. Avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, ebe, hemşire ve daha birçok pozisyon için alımlar yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?

KPSS ŞARTI ARANACAK

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınmaya başlayacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrilecek.

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231

