Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu
Sağlık sektöründe istihdam bekleyen binlerce adayın gözü, 2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'na 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar şimdi “Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman başlayacak?”, “Başvuru şartları neler?”, “Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili tüm ayrıntılar…
