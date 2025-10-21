Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımının yapılacağı tarih, atama bekleyen sağlık personellerinin gündeminde yer almaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 26 bin 673 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Şimdi gözler bakanlık tarafından yayımlanan 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman?