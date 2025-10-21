Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu

Sağlık sektöründe istihdam bekleyen binlerce adayın gözü, 2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'na 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar şimdi “Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman başlayacak?”, “Başvuru şartları neler?”, “Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili tüm ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımının yapılacağı tarih, atama bekleyen sağlık personellerinin gündeminde yer almaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 26 bin 673 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Şimdi gözler bakanlık tarafından yayımlanan 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu - 2

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu - 3

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branşlar belli oldu - 4

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER