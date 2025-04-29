Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 ÖSYM 19 bin personel alımı başvuru ekranı)
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek olan diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsi, yayımlanacak olan kılavuzda belli olacak. 19 bin personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, hangi kadrodan kaç kişinin alınacağını merak etmeye başladı. Kılavuz ÖSYM üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih, bakanlık bünyesinde görev almak için başvuruları bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?