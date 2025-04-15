Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2025: 37 bin personel alımı ne zaman, tarih belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak için bekleyen sağlık çalışanları ise başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 37 bin personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?
2025 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, gözler 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan kılavuzla birlikte başvuru takvimi belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 37 bin personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?