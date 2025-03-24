Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel istihdam edilecek. 2025 yılında çeşitli branşlardan çok sayıda personel alması beklenen Sağlık Bakanlığı'nın, söz konusu alımlar için süreci ne zaman başlatacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra kadrolarına, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 37 bin sözleşmeli sağlık personeli alınması bekleniyor. Personel alımları için başvuruların ne zaman başlayacağı ve ÖSYM kılavuzunun yayımlanma tarihi de adayların gündeminde. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son gelişmeler...