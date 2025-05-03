Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 15 bin 342 personel alımı için tercih kılavuzu ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanlığı, ÖSYM üzerinden 15 bin 342 personel alımı için KPSS 2025/4 tercih kılavuzu yayımladı. KPSS 2025/4 puanına göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına tercihte bulunacak adaylar, 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı için başvurularını tamamlayacak. Adaylar tercih başvurusunu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek. Alımı yapılacak personelin kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 1

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı mayıs ve eylül aylarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 15 bin 342'si personel alımı, 3 bin 658'i işçi alımı olmak üzere alınacak başvuruların ardından ilk aşama tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2025/4 tercih kılavuzu.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 2

37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 3

KPSS 2025/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 5

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 6

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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