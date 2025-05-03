Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 15 bin 342 personel alımı için tercih kılavuzu ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanlığı, ÖSYM üzerinden 15 bin 342 personel alımı için KPSS 2025/4 tercih kılavuzu yayımladı. KPSS 2025/4 puanına göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına tercihte bulunacak adaylar, 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı için başvurularını tamamlayacak. Adaylar tercih başvurusunu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek. Alımı yapılacak personelin kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
2025 yılı için Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı mayıs ve eylül aylarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 15 bin 342'si personel alımı, 3 bin 658'i işçi alımı olmak üzere alınacak başvuruların ardından ilk aşama tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2025/4 tercih kılavuzu.