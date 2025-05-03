Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ve branş dağılımı 2025 yayımlandı: 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı mayıs ve eylül aylarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 15 bin 342'si personel alımı, 3 bin 658'i işçi alımı olmak üzere alınacak başvuruların ardından ilk aşama tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2025/4 tercih kılavuzu.