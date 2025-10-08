Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 2. kez alım yapılacak olan personel alımı tercih süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 15 bin 247 personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna göre yapılan tercihler için süreç tamamlandı. Bakanlığın belirlediği kadrolara göre tercih yapan adaylar şimdi personel alımı tercihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?