Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları, bakanlık bünyesinde görev alacak 15 bin 247 personel alımı tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 kılavuzuna göre tercih yapan adaylar, 6 Ekim tarihinde tercihlerini tamamladı. Bakanlık bünyesine avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti ve daha birçok farklı kadroda alım yapılacak. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
