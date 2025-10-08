Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları, bakanlık bünyesinde görev alacak 15 bin 247 personel alımı tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 kılavuzuna göre tercih yapan adaylar, 6 Ekim tarihinde tercihlerini tamamladı. Bakanlık bünyesine avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti ve daha birçok farklı kadroda alım yapılacak. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 2. kez alım yapılacak olan personel alımı tercih süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 15 bin 247 personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna göre yapılan tercihler için süreç tamamlandı. Bakanlığın belirlediği kadrolara göre tercih yapan adaylar şimdi personel alımı tercihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TERCİHLER 6 EKİM'DE SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı tercih sonuçlarının ekim ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları 2025: KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231

