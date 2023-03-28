Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu)

10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Bakan Koca, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır."